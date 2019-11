Ifølge anklagen har tre personer trukket personoplysninger fra saudiarabiske systemkritikere på Twitter.

Tre personer er anklaget for at spionere mod Twitter-brugere, som var kritiske over for den saudiarabiske kongefamilie.

Det meddeler det amerikanske justitsministerium.

Der er tale om to saudiarabere og en amerikansk statsborger. To af dem var ansatte hos det sociale medie.

Ifølge anklagen har de arbejdet sammen om at tilgå personoplysninger bag konti tilhørende systemkritikere.

De har arbejdet på vegne af regeringen i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, og kongefamilien, lyder anklagen.

Det siger den amerikanske advokat David Anderson.

- Den foreløbige anklage lyder, at de saudiarabiske agenter har brugt Twitters interne systemer til at finde personoplysninger om kendte kritikere af Saudi-Arabien samt tusindvis af andre Twitter-brugere, siger han.

Anderson fortsætter:

- Vi vil ikke tillade, at amerikanske selskaber eller amerikansk teknologi bliver redskaber for fremmede magters undertrykkende adfærd i strid med amerikansk lovgivning.

De tre skal ifølge anklagen have handlet under ordre fra en saudiarabisk embedsmand.

Denne embedsmand skal have arbejdet for en person, der bliver kaldt "medlem nummer 1 af kongefamilien".

The Washington Post beretter, at der er tale om Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

Søgsmålet kommer, samtidig med at de amerikansk-saudiske relationer er noget anspændte.

Særligt mordet på den kritiske journalist Jamal Khashoggi, som var bosat i USA og skrev om Saudi-Arabien i blandt andet The Washington Post, har tæret på forholdet mellem de to lande.

Drabet fandt sted i det saudiarabiske konsulat i Istanbul den 2. oktober sidste år.

Kronprins Mohammed bin Salman, som har stået i spidsen for en modernisering af landet efter sit eget hoved, har som følge af sagen i høj grad mistet anseelse blandt globale ledere.

