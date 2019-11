For sin præstation i dramaet "Dronningen" er Trine Dyrholm nomineret til pris ved europæisk filmfestival.

Der hersker efterhånden en udbredt erkendelse af, at det danske filmdrama "Dronningen" kan noget særligt.

Filmen har allerede modtaget flere internationale priser, og nu er Trine Dyrholm nomineret til prisen som bedste kvindelige skuespiller ved European Film Awards for sin hovedrolle i "Dronningen".

I filmen spiller Trine Dyrholm advokaten Anne, der sætter hele sin tilværelse på spil ved at indlede en affære med sin 17-årige stedsøn.

Om Trine Dyrholm får prisen, bliver offentliggjort, når European Film Awards 2019 afholdes i Berlin 7. december.

"Dronningen" har været en af sæsonens største filmsucceser herhjemme med gode anmeldelser og mere end 320.000 solgte billetter.

Bag "Dronningen" står filminstruktør May el-Toukhy.

Så sent som i slutningen af oktober modtog filmen Nordisk Råds Filmpris, og tidligere på året blev den blandt andet hædret ved den amerikanske filmfestival Sundance med publikumsprisen.

Filmen er desuden valgt som Danmarks officielle bud på en Oscar og er således med i kampen om at blive nomineret til kategorien "bedste internationale film" ved næste års Oscar-uddeling.

Det er anden gang, Trine Dyrholm er nomineret til prisen som bedste kvindelige skuespiller ved European Film Awards.

Første gang var for hendes rolle i Thomas Vinterbergs "Kollektivet" i 2016. Dengang fik hun dog ikke prisen med hjem.

Hvis det lykkes Trine Dyrholm i år, er det ikke første gang, en dansker hædres ved filmfestivalen, der er Europas svar på Oscaruddelingen.

Af andre kan nævnes:

Claes Bang, som i 2017 modtog prisen som bedste mandlige skuespiller for sin rolle i "The Square".

Susanne Biers film "Den skaldede frisør" fik prisen som bedste komedie i 2013. Hun blev selv kåret som bedste instruktør for "Hævnen" i 2011.

Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm delte prisen som bedste manuskriptforfatter for "Jagten" i 2012.

Og Lars von Triers blev bedste instruktør for "Dogville" i 2003, mens von Triers film "Melancholia", "Dancer in the Dark" og "Breaking the Waves" blev kåret som bedste film i henholdsvis 2011, 2000 og 1996.

Blandt de nominerede i de øvrige kategorier ved European Film Awards i år er den danske film "Ditte og Louise", som er instrueret af Niclas Bendixen, og som er en ud af i alt tre kandidater til prisen som bedste komedie.

