»Fordi det danske samfund er så digitalt, er vi endnu mere sårbare overfor farlige cyberangreb. Der er brug for flere ressourcer i kampen mod de kriminelle,« siger forsvarsminister Trine Bramsen til B.T.

Onsdag kommer regeringen med et nyt udspil, der skal sikre 500 millioner kroner ekstra til kampen mod cyberkriminalitet – kaldet en af vor tids farligste trusler mod samfundet.

Danmark gør ifølge forsvarsminister Trine Bramsen klogt i ikke at sove tornerosesøvn, når det gælder de stadig mere sofistikerede cyberkriminelle, der nærmest daglig forsøger at angribe firmaer eller institutioner i landet.

»Der er slet ingen tvivl om, at cyberangreb er en af vor tids farligste trusler, og jeg tror godt, jeg vil sige, at der er et misforhold mellem, hvordan mange betragter truslen i hverdagen, og så de meget alvorlige konsekvenser, disse angreb kan have på vores samfund,« siger Trine Bramsen.

Forsvarsminister Trine Bramsen var for nylig på besøg i Irak. Med dagens udspil behandler regeringen et andet vigtigt element af Danmarkss forsvar – cybersikkerheden.

Forsvarsminister Trine Bramsen påpeger overfor B.T., at Danmarks store digitalisering var en væsentlig grund til, at Danmark indtil nu har klaret sig relativ godt gennem covid-19-krisen. Men at netop digitaliseringen også gør det nødvendigt at skrue yderligere op for det digitale forsvar.

»Jeg tror egentlig, at Danmark er ret godt med på dette område. Mange af mine internationale kollegaer kommer i hvert fald til mig og spørger til, hvordan vi gør her i Danmark. De er særligt imponerede over vores organisering, for eksempel med Center for Cybersikkerhed. Men det ændrer ikke ved, at angrebene mod Danmark – mod virksomheder og ministerier og individer – de er her. De er virkelige.«

Trine Bramsen påpeger, at de kriminelle, der tjener penge på at angribe virksomheder og stater rundt om i verden, er af en helt særlig kynisk støbning.

»For et par uger siden så vi hackere angribe det irske sundhedsvæsen. Det er så kynisk. Selv i en normal fysisk krig har man aftaler om ikke at angribe hinandens hospitaler. Men det var de her hackere fuldstændig ligeglade med. De ville bare tjene penge og forsøge at afpresse staten til at udbetale løsesum til dem,« siger Trine Bramsen til B.T.

Cyberkriminalitet koster verdenssamfundet mange milliarder hvert år. Angrebene bliver løbende flere og mere sofistikerede.

Hun anerkender, at der nogle steder, også i Danmark, er dem, der tager for let på disse angreb.

»Danmark kan på ingen måde læne sig tilbage i troen på, at ingen gider at angribe os. Det er der ingen lande i verden, der kan. Jo mere digitaliseret man som samfund er, jo større skade kan de kriminelle også forvolde. Og derfor er Danmark særlig udsat, og der er brug for at skrue yderligere op for vores digitale forsvar mod cyberangreb.«

En væsentlig del af det nye udspil handler om at sikre større forståelse for et kollektivt ansvar.

»Det allervigtigste er, at forståelsen af, hvor alvorligt det her er, den skal udbredes til hele samfundet. Der er ikke nogen virksomhed eller institution, der kan undslå sig at tage del i dette forsvar. Tværtimod, så kan en lille, ubeskyttet virksomhed bruges som indgang til en større virksomhed, og en lille kommune kan bruges som indgang til større myndigheder.«

Ifølge forsvarsministeren skal hele Danmark vænne sig til et kollektivt ansvar for den fælles cybersikkerhed.

Denne bevidsthed, om at hele samfundet, hvis ikke hele verden, er forbundne kar, og at det svageste led afgør et samfunds forsvarsstyrke, står klart efter talrige succesfulde angreb på stater rundt om i verden. Blandt andet i USA, hvor det er lykkedes hackere at trænge helt ind i hjertet af den amerikanske centraladministration.

Både danske og udenlandske eksperter, som B.T. har talt med, påpeger, at vi er langt mere ubeskyttede, end de fleste er klar over. Og at konsekvenserne af fremtidige angreb vil kunne lægge landet ned og bruges af ondsindede terrorister.

»Cybersikkerhed adskiller sig fra traditionel sikkerhed ved, at man i den fysiske verden kan sætte låse og døre på sit eget hus og på den måde beskytte sig. Men hvis man ikke sætter låse på dørene i den digitale verden, så er det ikke kun en selv, det går ud over. Det er naboen, genboen, ja potentielt hele samfundet.

Forsvarsministeren understreger, at et digitalt angreb på Danmark kan blive kombineret med et fysisk angreb.

»Man kan forestille sig, at man kombinerer et fysisk angreb med, at store dele af transportsektoren ikke fungerer efter et digitalt angreb, sådan så de angrebne ikke kan tage væk fra truslen. Noget sådant ville være dybt alvorlig. Det er netop kompleksiteten ved den digitale trussel, der sætter nye krav til vores myndigheder, og det er derfor, at der er brug for yderligere investeringer i vores digitale forsvar.«

Planerne indbefatter en udbygning af Center for Cyberkriminalitet med et såkaldt rejsehold, der kan slukke brande rundt om i landet. 500 millioner kroner virker dog som en beskeden investering i forhold til truslen. B.T. spurgte Trine Bramsen, hvor på en skala fra 0 til 10 hun vil placere truslen fra cyberkriminalitet?

»Truslen er meget høj, og det er på de helt høje nagler, vi taler her. På de trusselsvurderinger, der foreligger, der ligger vi helt oppe i den allerhøjeste kategori.«