Trine Juel havde egentlig tænkt, hun ville blive hjemme. Men alligevel besluttede hun sig for at gå mod kaosset fra hendes lejlighed i Paris.

Hun måtte se kirken én sidste gang.

»Jeg kunne ikke lade være med at gå derhen, hvis det er sidste chance for at se Notre Dame.«

Mandag aften står den 850 år gamle kirke i brand. Den blev reporteret omkring klokken 18.50.

Hun beskriver folkemassen omkring den gamle kirke som forvirrede, chokerede og triste.

»Alle filmer og styrter afsted. Der er kaos og udrykning, mens enormt mange er berørte. Nogle stod og råbte franske gloser om, hvor skrækkeligt det er.«

A woman reacts as she watches the flames engulf the roof of the Notre-Dame Cathedral in Paris on April 15, 2019. - A huge fire swept through the roof of the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, sending flames and huge clouds of grey smoke billowing into the sky. The flames and smoke plumed from the spire and roof of the gothic cathedral, visited by millions of people a year. A spokesman for the cathedral told AFP that the wooden structure supporting the roof was being gutted by the blaze. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere A woman reacts as she watches the flames engulf the roof of the Notre-Dame Cathedral in Paris on April 15, 2019. - A huge fire swept through the roof of the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, sending flames and huge clouds of grey smoke billowing into the sky. The flames and smoke plumed from the spire and roof of the gothic cathedral, visited by millions of people a year. A spokesman for the cathedral told AFP that the wooden structure supporting the roof was being gutted by the blaze. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP) Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Trine Juel bor sammen med sin danske kæreste en spytklat fra Seinen, og her til aften har hun fået en masse opkald fra familier hjemmefra, der ville vide, hvad der foregår i Paris lige nu.

Da hun bemærkede, hun selv begyndte at lugte kraftigt af røg, vendte hun snuden hjem mod lejligheden for at følge nyhederne hjemme fra stuen.

A woman reacts as she watches flames engulf the roof of the Notre-Dame de Paris Cathedral in the French capital Paris on April 15, 2019. - A colossal fire swept through the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, causing a spire to collapse and threatening to destroy the entire masterpiece and its precious artworks. The fire, which began in the early evening, sent flames and huge clouds of grey smoke billowing into the Paris sky as stunned Parisians and tourists watched on in sheer horror. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere A woman reacts as she watches flames engulf the roof of the Notre-Dame de Paris Cathedral in the French capital Paris on April 15, 2019. - A colossal fire swept through the famed Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019, causing a spire to collapse and threatening to destroy the entire masterpiece and its precious artworks. The fire, which began in the early evening, sent flames and huge clouds of grey smoke billowing into the Paris sky as stunned Parisians and tourists watched on in sheer horror. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Hun tænker tilbage på de mange gange, hun har vist familier og venner - besøgende hjemmefra Danmark, det ikoniske mesterværk, der ligenu hærges af en opslugende storbrand.

»Det er skrækkeligt at se flammerne med egne øjne. Det er så ikonisk en bygning, og jeg er berørt af at se den brænde.

»Jeg har boet her i 3,5 år, og hver gang jeg kommer med toget, fordi jeg har været i Danmark, så er Notre Dame altid det første, jeg ser i Paris. Og når jeg ser den, får jeg et sug i maven og tænker: Nu er jeg hjemme.«

Så sent som for et par uger siden var hun forbi for at tage dette smukke billede af kirsebærtræerne foran det gamle, berømte landemærke.