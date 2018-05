På 200 årsdagen for fødslen af Karl Marx er en statue af den tyske filosof afsløret i hans tyske hjemby.

Trier. En 4,4 meter høj statue af Karl Marx er lørdag blevet afsløret i den vesttyske by Trier, hvor han blev født.

Det er en statue, som er lavet af bronze, og som er betalt af Kina.

Den er afsløret på 200 årsdagen for fødslen af Karl Marx, der regnes som grundlægger af kommunismen.

Han udviklede den kommunistiske tankegang sammen med Friedrich Engels.

En ideologi, hvor arbejderne i fællesskab ejer produktionsapparatet, og hvor der ikke er nogle socialklasser i samfundet.

Hans tanker står skrevet i to berømte bøger, nemlig Das Kapital og Det Kommunistiske Manifest.

Hans kritikere siger, at det er noget teori, og at kommunismen i praksis har vist sig at være diktatur, sådan som det blev set i den gamle Østblok og i Kina.

Da statuen blev afsløret, klappede de omkring 200 officielle gæster, herunder en delegation fra Kina.

Men da de officielle taler blev holdt, lød der protestråb fra forskellige grupper, der demonstrerede mod kommunismen.

Malu Dreyer, socialdemokratisk ministerpræsident i Rheinland-Pfalz, hvor Trier ligger, slog i sin tale dog på, at der ligger mere i statuen end kommunisme.

- Gaven fra Kina er en søjle og en bro for vort partnerskab, sagde hun.

Men Dieter Dombrowski, der leder en gruppe tyskere, der siger, at de repræsenterer ofrene for kommunisme har en anden holdning.

Gruppen har svært ved at se idéen i, at der skal stå en statue af Marx, og den savner en debat om den gamle filosofs støtte til vold i den proces, hvor de sociale klasser skal opløses ifølge teorien.

- Vi siger ja til debat om Marx, men vi siger nej til tilbedelse, siger Dombrowski i en erklæring.

Da Tyskland blev delt efter Den Anden Verdenskrig, kom den østlige del - DDR - under sovjetisk kontrol. Her blev der indført kommunisme, som holdt ved ind til den tyske genforening i 1990.

Nogle østtyske siger, at de stadig lider under langvarige effekter af det kommunistiske styres undertrykkelse og vold mod kritikere.

I Kina ser man anderledes på det. Præsident Xi Jinping har hyldet Karl Marx som "den største tænker i moderne tid".

/ritzau/AP