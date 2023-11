Hun var stukket af til Costa Rica og havde ændret udseende.

Men det er svært at stikke af fra et mord.

Det må den 35-årige Kaitlin Armstrong sande.

Fredag blev hun, ifølge The New York Times, idømt 90 års fængsel for at have slået den 25-årige professionelle cykelrytter. Anna Moriah Wilson, ihjel.

Der blev vist billeder af den myrdede Anna Moriah Wilson, der var professionel cykelrytter, i retten i Austin, Texas. Foto: Mikala Compton/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Der blev vist billeder af den myrdede Anna Moriah Wilson, der var professionel cykelrytter, i retten i Austin, Texas. Foto: Mikala Compton/AP/Ritzau Scanpix

Dommen faldt i Austin, Texas, hvor mordet blev begået for 18 måneder siden.

Anna Moriah Wilson var dengang i Texas for at deltage i et gravelløb. I den disciplin var hun lovende rytter, som blandt andet havde vundet et løb i Californien med 25 minutter ned til nummer to.

Kaitlin Armstrong boede sammen med kæresten Colin Strickland, der er cykelrytter. Men forholdet gik ikke for godt, og Strickland havde haft en kortvarig affære med Anna Moriah Wilson.

Armstrong ville have Strickland for sig selv.

Anna Moriah Wilson blev fundet bevidstløs og blødende fra skudsår i en vens lejlighed den 11. maj 2022, og hun blev erklæret død på stedet. Få timer forinden havde hun været ude at svømme sammen med Colin Strickland.

Kaitlin Armstrongs jeep var blevet set i nærheden af lejligheden mindre end en time før skyderiet, og hun ejede angiveligt også den pistol, der blev brugt i skyderiet.

Hun blev afhørt dagen efter dødsfaldet, da nogle havde set hendes jeep ved lejligheden. Men hun blev sidenhen løsladt.

Der blev senere udstedt en arrestordre på Armstrong, men hun flygtede til Costa Rica, hvor hun ændrede udseende og forsøgte at etablere sig som yogalærer.

Efter 43 dage på flugt, blev hun anholdt, da hun forsøgte at rejse ind i USA med et falsk pas.

Da retssagen nærmede sig, forsøgte Armstrong at flygte i forbindelse med en lægeaftale under varetægtsfængslingen. Hun nåede dog kun nogle få hundrede meter væk, før hun blev fanget.