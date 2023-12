Målet om tredobling af vedvarende energi vil skabe en jagt efter flere mineraler, der kan give miljøproblemer.

Hvis verden skal nå den tredobling af vedvarende energi i 2030, som 118 lande har skrevet under på til klimatopmødet COP28, kan en problematisk bivirkning være sociale og miljømæssige problemer.

For bag tredoblingen af grøn strøm ligger også en potentiel tredobling af minedrift og udvinding af kritiske råstoffer i udviklingslande.

Minedrift har historisk og stadig i dag store konsekvenser for de lokalområder, råstofferne udvindes i, siger Lisa Sachs, direktør for Columbia Universitys Center for Bæredygtige Investeringer, til Ritzau på klimatopmødet i Dubai.

- En lineær fremskrivning af at udvinde flere ressourcer for at imødekomme den stigende efterspørgsel risikerer større trusler mod miljøet, biodiversiteten og lokalsamfundene.

Produktionen af vedvarende teknologier som elbiler, solceller og vindmøller kræver mineraler som nikker og kobber.

For at nå målet om en tredobling af vedvarende energi, forudser minebranchen selv et "enormt boom" i udvindingen.

Det siger Jeff Gaulin, der er leder af virksomhedsforhold i den canadiske mine-virksomhed Vale, til Ritzau.

- Den mængde og bredde af mineraler, der er nødvendig for vedvarende energi i det kommende årti, kommer til at blive eksplosiv.

I 2022 blev der globalt produceret 3,3 millioner ton nikkel, fortæller Jeff Gaulin. Han fremskriver udviklingen til omkring ti millioner ton i 2030 for at nå det nye mål for vedvarende energi.

- Men det er kun ét mineral. Det samme skal ske med kobber, litium, grafit, og så videre.

Han sammenligner meldingen om en tredobling med at sende en mand til månen.

- Der kommer til at være en vildt kapløb for at få sten ud af jorden og på længere sigt finde nye miner og kilder til mineraler, siger Jeff Gaulin.

Der er derfor brug for, at COP-målet om vedvarende energi suppleres af et spor og mål for udvindingen af ressourcer, siger Lisa Sachs fra Columbia University.

- Denne udfordring er så vigtig, fordi vi skal opfylde det voksende behov for mineraler og materialer til vedvarende energi samt øget offentlig transport, informations- og kommunikationsteknologier og en voksende befolkning.

- Men vi skal gøre det med faldende miljøpåvirkninger, minimal social disruption og med fordele, der deles af de lokale samfund og lande.

Derfor kalder Lisa Sachs på et større fokus på genanvendelse af ressourcerne og en større inddragelse af lokalsamfund i mineområder, der skal kunne mærke en retfærdig kompensation.

I mineselskabet Vale er de enige i, at der er brug for et klart arbejde for mere bæredygtige mineprocesser. For "verden vil ikke tolerere en eksplosion af minedrift" uden mere etisk forsvarlige rammer.

- Vi når aldrig til perfektion, men vi kan altid gøre det bedre, siger Jeff Gaulin.

Alligevel vil de ikke have en FN-proces i gang, fordi det går for langsomt.

Men et mål kan være en god idé, siger Jeff Gaulin.

- Vi har brug for et 'moonshot' (et højt mål, red.), der er lige så ambitiøst.

- Det skal gå hånd i hånd, for ellers er målet bare magisk tænkning. Vedvarende energi falder ikke ned fra himlen, det kommer op af jorden.

/ritzau/