Tre små drenges liv stod ikke til at reddes.

Det var torsdag eftermiddag, at nødtjenester reagerede på en anmeldelse om skyderi på en adresse i Clermont County, Ohio, hvor tre små drenge blev fundet blødende med skudsår fra en riffel.

Deres far en 32-årig mand skød dem ved koldt blod. Skød og henrettede de tre drenge på syv, fire og tre år.

Det skriver flere amerikanske medier herunder ifølge lokalkanalen WKRC-TV.

Faren blev fredag ​​anholdt for mordene. Samtidig blev han sat til at have den højeste kaution i distriktets historie. Den lyder på 20 millioner dollar.

»Det her er uden tvivl den mest sygelige og forfærdelige forbrydelse, jeg nogensinde har set. Jeg kan kun forestille mig den frygt, disse små drenge følte, da deres far dræbte dem,« sagde anklager Mark Tekulve i retten.

Anklagere hævder, at faderen stillede dem op og henrettede dem med en riffel. En af drengene forsøgte angiveligt at flygte, men faderen løb angiveligt efter ham og tog ham tilbage til deres hjem, før han dræbte ham.

Motivet er i øjeblikket uklart.

Men den 32-årige har erkendt drabene og har i afhøring oplyst, at han havde planlagt dem i flere måneder.

Det lokale sheriffkontor oplyste efter hændelsen, at en 34-årig kvinde også blev fundet med skudsår i hånden på adressen.

Den drabssigtede 32-årige blev fundet på en trappe med en riffel ved siden af ​​sig. Tilsyneladende helt rolig, selvom hans sønners lig kun ligger få meter væk. Foto: Clermont County Police Vis mere Den drabssigtede 32-årige blev fundet på en trappe med en riffel ved siden af ​​sig. Tilsyneladende helt rolig, selvom hans sønners lig kun ligger få meter væk. Foto: Clermont County Police

Hun bliver senere identificeret som børnenes mor.

Kvinden var den første, der ringede til 911 og skreg: »Mine børn er blevet skudt.«

Få minutter senere ringede en forbipasserende i nabolaget også om en pige, der løb over vejen og råbte, at »hendes far slog alle ihjel.«

Politiets optagelser fra kropskamera ved gerningsstedet har de seneste dage tiltrukket enorm opmærksomhed på sociale medier.

Her kan man blandt andet se den drabssigtede 32-årige på en trappe med en riffel ved siden af ​​sig, mens en politimand beder ham vise sine hænder.

På et tidspunkt bliver han spurgt, hvad der foregår.

»Intet,« svarer han.

Tilsyneladende helt rolig, selvom hans sønners lig kun ligger få meter væk.

Faren til den 32-årig er rystet.

»Han klikkede bare. Der skete noget i hans liv, som han ikke kunne klare mere. De vil ikke lade mig tale med ham, så jeg har ingen svar. Han gemte nok meget for mig,« siger den 32-åriges far til New York Post.