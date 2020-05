Oversvømmelsestruede Bangladesh, kommunistiske Vietnam, folkerige Filippinerne og turistlandet Thailand udgør seks af de 10 lande, hvor mest velhavendes værdi er steget mest i perioden fra 2010 til 2019.

Det lyder utroligt for den almindelige rejsende, der kun kender landene fra FNs appeller om katastrofehjælp til eksempelvis de flygtende royinghaer i Bangladesh, eller de strålende templer, der lokker turister til Thailand.

Oplysningen om, hvor i verden de rigeste er blevet endnu rigere, kommer i en rapport kaldet 'Et årti med velstand', der er udgivet af Wealth-X. Det skriver det malaysiske medie The Star.

Rapporten ser tilbage på den vækst, den de mest velhavende har oplevet gennem de seneste ti år.

Top ti nationer Top ti nationer over de lande med størst værditilvækst for de rige (over 5 millioner dollar) fra 2010 til 2019. 1. Bangladesh 14,3% 2. Vietnam 13,9% 3. Kina 13,5% 4. Kenya 13,1% 5. Phillippinerne 11,9% 6. Thailand 10,6% 7. New Zealand 8,7% 8. USA 8,2% 9. Pakistan 7,5% 10. Irland 7,1%

Både i Bangladesh og i Vietnam har de haft en robust økonomisk vækst. Den er blevet understøttet af en ung og ekspanderende arbejdsstyrke, hedder det i rapporten.

Landenes stærke vækst i de riges værdier er også delvist udløst af en lav basis for sammenligning. Der var for mange lande et relativt lille antal virkeligt rige indbyggere tilbage i 2010.

Antallet af superrige er også steget mere i Asien end i resten af verden gennem det sidste årti. Seks af landene på top-ti-listen ligger i Asien.

De superriges værdi over hele verden er vokset med 50 procent gennem de sidste 10 år.

En kvinde fra en af minoriteterne i Bangladesh får sat øjenvipperne på til festen den 9. august, der markerer FNs dag for minoriteter. Foto: MUNIR UZ ZAMAN Vis mere En kvinde fra en af minoriteterne i Bangladesh får sat øjenvipperne på til festen den 9. august, der markerer FNs dag for minoriteter. Foto: MUNIR UZ ZAMAN

Selv om de kun udgør en lillebitte del af verdens befolkning, kontrollerede de rige mennesker - dem med over en million amerikanske dollar i nettoværdi - næsten en tredjedel af den private værdi sidste år.

Rapporten forudser i øvrigt, at antallet af superrige investorer i teknologisektoren vil stige betydeligt fremover. Årsagen er, at den sektor kan komme sig hurtigere oven på coronakrisen, og den kan skalere sig opad hurtigere end andre sektorer fra de traditionelle industrier.