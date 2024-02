En af de helt store spillere, hvad angår sociale medier, reducerer kraftigt i sine ansatte.

Der er tale om Snap Inc., der står bag Snapchat, som vil skære ti procent i medarbejderstaben.

Det svarer til godt og vel 500 medarbejdere, skriver CNBC News og The Seattle Times.

Ifølge medierne er det et fald i annonceomsætning og aktier, som medfører fyringer. Ifølge The Seattle Times faldt Snap Incs aktier 3,7 procent mandag.

Mandagens fyringer forventes at koste Snap Inc. mellem 55 og 75 millioner dollar i fratrædelsesaftaler.

Snap har flere gange valgt at afskedige medarbejdere på grund af hårde tider.

I august 2022 fyrede man op mod 20 procent af sin medarbejderstab, ligesom man i november sidste år fyrede en lille andel ansatte.

»Vi omorganiserer vores team for at reducere hierarkiet og fremme det personlige samarbejde. Vi er fokuserede på at støtte vores afgående teammedlemmer,« har en talsmand for Snap Inc udtalt til CNBC.

Snap Inc. blev grundlagt i 2011 af Evan Spiegel, Bobby Murphy og Reggie Brown.

Lidt over 400 millioner personer bruger virksomhedens sociale medier på daglig basis.