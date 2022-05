Det blev fatalt for den 52-årige indiske bjergbestiger Narayanan Iyer at forsøge at bestige bjerget Mount Kanchenjunga i Nepal i dette forår. Han nåede aldrig toppen.

Det oplyser ekspeditionens ledelse fredag. Det er den tredje dødsulykke hidtil i dette års travle forårssæson i bjergkæden Himalaya.

Lyer døde i en højde på 8.200 meter, og han var nået ganske nær toppen af Mount Kanchenjunga.

»Han var langsommere end de andre, og vi havde to guider til at assistere ham. Han var meget udmattet, kunne ikke fortsætte og kollapsede,« siger Nivesh Karki fra ekspeditionsfimaet Poineer Adventure til nyhedsbureauet AFP.

Bjerget Kanchenjunga er det tredjehøjeste bjerg i verden. Foto: DIPTENDU DUTTA Vis mere Bjerget Kanchenjunga er det tredjehøjeste bjerg i verden. Foto: DIPTENDU DUTTA

Familien er blevet informeret, og de arbejder sammen med firmaet på at få hans lig bragt hjem.

Nepal har udstedt 68 tilladelser til udenlandske klatrere for den 8.586 meter høje Kanchenjunga i denne sæson. Flere forsøgte at nå toppen torsdag.

I sidste måned døde en græsk klatrer på den 8.167 meter høje Dhaulagiri. Han faldt under nedstigningen.

Kun dage senere gik det galt for en nepaleser, som bar på udstyr. Han blev fundet død nær Mount Everest.

Nepal tiltrækker normalt hundredvis af eventyrere under sæsonen i foråret. Da er temperaturen varm og vinden rolig.

Landet åbnede for bjergbestigere sidste år, efter at coronapandemien havde lukket for adgang i 2020.

I år håber regeringen på endnu bedre tider. Der er allerede udstedt tilladelser till 918 bjergbestigere i denne sæson. Det omfatter 316 for Mount Everest.