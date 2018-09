Af EU's fredsstøtte på trekvart milliard kroner til Afrika går for stor en del til drift, påpeger revisorer.

Bruxelles. For et højt trecifret millionbeløb har EU støttet en række indsatser til at skabe fred og sikkerhed i Afrika. Men støtten har ringe effekt, og den mangler fokus.

Den Europæiske Revisionsret kritiserer i en frisk rapport EU-kontrakter til Afrika fra 2014 til 2016 for en samlet værdi på over 100 millioner euro, hvilket svarer til 746 millioner danske kroner.

EU-støtten er gået via Den Afrikanske Freds- og Sikkerhedsarkitektur (Apsa), som hører under Den Afrikanske Union (AU).

Men midlerne fra EU-landene er i vid udstrækning gået til driftsomkostninger i selve Apsa, da bidraget fra de afrikanske lande er meget begrænset.

Pengene fra EU mangler fokus, påpeger Juhan Parts, som er ansvarlig for rapporten.

- Klare mål vedrørende kapacitetsopbygning er nødvendige for at sikre resultater med hensyn til at skabe mere fred og sikkerhed i Afrika, siger Parts.

Apsa opstod i kølvandet på store humanitære kriser og krige i Afrika i 1990'erne med først borgerkrigen i Somalia og siden folkedrabet i Rwanda.

Målet var at opbygge en organisation, der kunne håndtere og forebygge konflikter på tværs af grænser.

Den Afrikanske Unions svage finansielle ejerskab har betydet, at Apsa længe har været afhængig af støtte fra donorer, hedder det i revisionsrettens rapport. EU har været en af disse donorer.

- Samlet set konkluderer vi, at EU's støtte til Apsa har haft ringe effekt og bør have nyt fokus, skriver rapportens forfattere.

Det hedder, at EU ikke har "opstillet klare prioriteter for støtten til Apsa, og at EU's strategi har manglet en langsigtet vision for udviklingen af støtten".

Der tegner sig et blandet billede, når man ser på de 14 konkrete kontrakter, som revisorerne har gennemgået. Seks har leveret det forventede resultat. To har delvist leveret som ønsket, og en har slet ikke givet det forventede.

Fem af kontrakterne kunne ikke vurderes på grund af forsinkelser.

Anbefalingen fra revisionsretten lyder, at EU-Kommissionen skal forsøge at fremme AU's ejerskab over Apsa. Desuden skal kommissionen skære ned i støtte til drift og bruge pengene på kapacitetsopbygning.

Kontrakter bør ifølge revisorerne være baseret på opnåelse af konkrete resultater, og kontrollen med støtten skal være bedre.

/ritzau/