En bare tre år gammel dreng fra Texas i USA har mistet livet, fordi han blev glemt i en børnehavebus, skriver flere amerikanske medier.

Det forfærdelige faktum stod klart, da drengens far torsdag i sidste uge kom for at hente sin søn, Raymond Pryer, i børneinstitutionen. Da drengen blev fundet livløs i bussen, der ifølge People.com havde nået en temperatur på 45 grader på en brandvarm dag, vidste et øjenvidne straks, hvor slemt situationen var.

»Da faren og ejeren af børnehaven skulle lede efter sønnen, tog det ikke lang tid, før de kom ud af bussen – begge to grædende. Sønnen lå bare helt slapt i hans arme, og jeg vidste med det samme, at han var død,«siger Kenneth Brooks til ABC.

Family and friends show photos of Raymond Pryer, the 3-year-old who died in a daycare’s hot van yesterday. Latest now on @abc13houston https://t.co/6E439Acf8p pic.twitter.com/qOWY40CVgx — Steven Romo (@StevenABC13) 20. juli 2018

Den treårige havde været med børnehaven på udflugt, men var blevet glemt, da bussen kom tilbage til børnehaven. I mere end tre timer var han fanget i bussen, inden han blev fundet. Han blev erklæret død på hospitalet.

Politiet undersøger nu sagen – indtil videre er ingen sigtet for at være skyldig i Raymond Pryers død.