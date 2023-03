Lyt til artiklen

En treårig pige har skudt og dræbt sin søster under en ulykke i Harris County, Texas, USA.

Sheriffen i det lokale amt, Ed Gonzalez, kalder ulykken 'meget tragisk', samtidig med at han kalder det en ulykke, der 'let havde kunne have været undgået'. Det skriver CNN.

Ifølge mediet udtaler sheriffen, at det er 'meget sandsynligt' at nogen kommer til at blive sigtet for ikke at have sikret våbnet ordentligt.

Sheriffen fortæller, at der var fem voksne og de to børn til stede i lejligheden i Houston. Da skyderiet fandt sted var børnene ikke under opsyn, da begge forældre troede, at den anden holdt øje med dem.

Den treårige fik på det tidspunkt fat i en semiautomatisk pistol og skød altså den fireårige ved et uheld.

»Det virker til, bare at være endnu et tragisk historie om et barn, der får adgang til et skydevåben, og gør skade på en anden,« siger Ed Gonzalez.

Ifølge Every Town Research var der mindst 2.000 skyderier i USA mellem 2015 og 2020, hvor gerningsmanden var under 18 år.

I 39 procent af tilfældene var gerningsmanden under 10 år gammel.