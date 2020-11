Treårige Elif Perincek stirrer tomt ud i luften. En redningsarbejder holder den lille pige i sine arme, mens andre omkring hende råber og bryder ud i spontane klapsalver.

For hun er i live. Efter at have været levende begravet under tonstunge murbrokker i hele 65 timer.

Ifølge nyhedsbureauet AP er Elif Perincek mandag blevet reddet ud fra ruinerne af en sammenstyrtet boligblok i den tyrkiske by Izmir, der har været hårdest ramt af fredagens kraftige jordskælv i Det Ægæiske Hav.

Pigen er den seneste, der er fundet i live.

Treårige Elif Perincek bliver holdt i hånden af en redningsarbejder. Foto: IZMIR TRAC Vis mere Treårige Elif Perincek bliver holdt i hånden af en redningsarbejder. Foto: IZMIR TRAC

På tv-billederne kan man se, hvordan hun ligger afkræftet i armene på en redningsarbejder, der forsigtigt løfter hende fri af beton, forvredne stålwirer og støv. Efterfølgende bliver den treårige pige båret væk under et varmetæppe på en lille båre, mens hun knuger sin hånd om en redningsarbejders tommeltot. Det kan du se øverst i artiklen

Hun har i knap tre dage ligget alene under den kollapsede bygning, efter at hendes mor og to søstre tidligere er blevet fundet, ligeledes i live. Det skriver AP også.

Som den tyrkiske vicepræsident Fuat Oktay har konstateret efter at have set ødelæggelserne i Izmir, der er Tyrkiets tredjestørste by: »Det er ikke jordskælv, der slår folk ihjel, men bygninger.«

Siden fredag har en styrke på tusindvis af folk gennemsøgt ruinerne for at finde overlevende. Elif Perincek blev det 106. menneske, der er blevet fundet i live. Imens har jordskælvet i alt såret op mod 1.000 personer samt krævet 81 dødsofre: I Grækenland og langt størstedelen i Tyrkiet.

Redningsarbejdere leder efter overlevende. Foto: OZAN KOSE Vis mere Redningsarbejdere leder efter overlevende. Foto: OZAN KOSE

Mandagen har endda indtil videre budt på flere gode nyheder.

Også den 14-årig pige Idil Sirin blev fundet i live syv timer inden, at Elif Perincek blev reddet ud. Teenageren havde altså overlevet i ruinerne i 58 timer, men ifølge den lokale tv-station NTV overlevede hendes otteårige lillesøster ikke.

Redningsarbejderne fandt tidligere mandag også en overlevende hund, der nænsomt er blevet gravet fri og båret i sikkerhed.

Fredagens jordskælv havde sit epicenter 33 kilometer fra Tyrkiets vestkyst og omkring 14 kilometer nord for Samos, men der har været usikkerhed omkring, hvor kraftigt det egentlig var. Det amerikanske jordskælvscenter USGS målte oprindeligt skælvet til en beregnet størrelse på 7,0 på Richterskalaen, mens tyrkiske myndigheder har opgjort det til 6,6. Der har siden været flere efterskælv i regionen.