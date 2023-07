En kun treårig sad mandag eftermiddag bag rattet i en golfbil, der ramte en syvårig.

Påkørslen fik fatale følger for den syvårige, der efter ankomst til hospitalet blev erklæret død.

Ulykken fandt ifølge CNN sted i Fort Myers i den amerikanske delstat Florida, hvor den treårige kørte rundt på privat grund, da barnet ved et højresving bragede ind i den syvårige.

Den treårige slap fra ulykken uden skader.

Politikerne i netop Florida har for nylig vedtaget en ny lov vedrørende golfbiler. En lov, der betyder, at man enten skal have kørekort eller en særlig tilladelse for at sætte sig bag rattet i dem.

Dette, fordi der sker alt for mange uheld med mindreårige i golfbiler.

Ifølge CNN kommer over 6500 børn årligt til skade på grund af køretøjerne. Halvdelen af disse er under 12 år gamle.

Den nye lov træder i kraft 1. oktober.