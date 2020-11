Treårig bad om vand og yoghurt efter næsten fire døgn under murbrokker i den tyrkiske by Izmir.

En pige på tre år er tirsdag blevet reddet ud af murbrokkerne fra en sammenstyrtet bygning i den tyrkiske by Izmir - 91 timer efter et kraftigt jordskælv ramte området og dræbte omkring 100 mennesker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi har været vidne til et mirakel, skriver Izmirs borgmester, Tunc Soyer, på Twitter.

Izmirs guvernør, Yavuz Selim Kosger, har identificeret pigen som Ayla Gezgin, skriver det statslige nyhedsbureau Anadolu ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Vi hørte nogen råbe, siger en redningsarbejder i katastrofeområdet til tv-stationen TRT, mens andre medlemmer af redningsholdet klapper i baggrunden.

- Hun sagde: "Jeg er Ayla, jeg er o.k.".

- Jeg hørte en stemme og stak mit hoved ned i det hul, vi havde gravet, siger redningsarbejderen, som tilføjer, at pigen efterfølgende har bedt om vand og ayran, som er en yoghurt-drik.

- Jeg holdt hende i armene, indtil ambulancen kom. Vi talte sammen hele tiden. Hun var o.k., siger han.

Redningshold fandt mandag to piger i live under murbrokkerne fra en bygning, som kollapsede under skælvet.

Den 14 år gamle Idil Sirin lå begravet i 58 timer, før hun til jubel fra redningsarbejdere blev hentet ud natten til mandag.

Hendes otte år gamle søster Ipek blev fundet omkommet tæt ved hende.

Syv timer senere blev også en treårig pige - Elif Perincek - fundet i live i ruinerne. Pigens mor blev reddet ud af ruinerne lørdag sammen med tre af hendes søskende. En af hendes søskende døde dog senere af sine kvæstelser. Det rapporterede tv-stationen NTV mandag.

Mindst 962 mennesker blev kvæstet ved skælvet, som var det dødeligste i Tyrkiet i næsten et årti. Flere end 700 af de kvæstede er blevet udskrevet fra hospitalet.

Der er opstillet over 3500 telte og oprettet 13.000 sengepladser til tusindvis af mennesker, hvis hjem ligger i ruiner.

Håbet om at finde flere overlevende efter det kraftige jordskælv er ved at svinde ind.

Rystelserne fra skælvet kunne mærkes på det græske fastland og i Tyrkiets største by, Istanbul, der ligger 540 kilometer nord for Izmir.

Det amerikanske jordskælvscenter, USGS, målte skælvet til en beregnet størrelse på 7.

/ritzau/AFP