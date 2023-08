Han elskede Spiderman, biler og tog, og han glædede sig til at begynde i børnehave.

Treårige Walter Greer fra Salt Lake City i USA var en glad lille dreng med fuld fart på.

Men i weekenden ramte tragedien, da han var på bådtur med sine forældre og to større søstre på søen Echo Reservoir i delstaten Utah.

Det skriver flere amerikanske medier – blandt dem People og New York Post.

Pludselig faldt Walter i vandet. Han havde redningsvest på, men i faldet ramte han propellen på bagsiden af båden.

Da redningsmandskabet fik ham reddet op ad vandet, var han allerede død.

Det oplyser nationalparken i en udtalelse.

»En sådan hændelse er det sidste en familie ønsker at være vidne til, når man besøger et reservat, en park eller lignende,« siger en talsperson for Utah State Park til tv-stationen CBS.

Hans familie og venner er »knuset over tabet af ham,« skriver de pårørende på GoFundMe, hvor de har oprettet en indsamling, der skal dække begravelsen.

»Walter var en glædesspreder, som elskede Spiderman, tog og sine røde støvler.«

»Vi er velsignet, at vi får ham som en evig del af familien. Han er højt elsket, og vi holder hans minde nært til den dag, vi mødes igen.«