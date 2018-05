Syv personer er fundet skudt og dræbt nær turistbyen Margaret River i det sydvestlige Australien.

Det er tre voksne og fire børn, der har mistet livet. De blev fundet i og omkring en landejendom i landsbyen Osmington, hvor de alle syv boede.

Det oplyser Chris Dawson, der er australsk politikommissær, ifølge AP.

Ved landejendommen er der desuden blevet fundet to skydevåben.

Politiet har endnu ingen informationer om, hvorvidt befolkningen i nærområdet skal være opmærksomme på yderligere fare.

Omstændighederne bag tragedien er endnu ikke kendt.

Politiet kom på sporet af skuddrabet på grund af en telefonanmeldelse natten til fredag lokal tid.

- Politiet reagerer på nuværende tidspunkt på det, jeg kun kan kalde en forfærdelig hændelse, siger Chris Dawson til en række journalister.

- Den frygtelige tragedie vil uden tvivl få langvarige eftervirkninger på familien, samfundet og især lokalsamfundet i sydvest, siger han.

Politiet forsøger fortsat at få kontakt til de afdødes familie og kan endnu ikke oplyse hverken navne eller aldre på ofrene.

Hændelsen kan være det værste masseskyderi i Australien i 22 år.

I 1996 skød og dræbte en enkelt mand 35 personer i Tasmanien, hvilket førte til en øget kontrol med skydevåben i landet.

Australiens love omkring skydevåben er blevet kendt som en succes. Blandt andet har den tidligere amerikanske præsident Barack Obama lovprist landets våbenkontrol.

Siden indførslen af den øgede våbenkontrol har der kun været et enkelt masseskyderi i Australien. Det var i 2014, hvor en landmand skød sin kone, tre børn og efterfølgende tog livet af sig selv.

I Australien er landmænd er tilladt at eje skydevåben for at kunne holde vilde dyr på afstand.

/ritzau/AP