»Bliv sammen. Saml jer. Kram hinanden!,« råbte brandmanden.

De gjorde som der blev sagt – men forgæves.

»Åh nej. Åh, Gud,« sagde brandmanden fra den nærliggende bro, hvor han fra første parket kunne se en tragedie udspille sig, uden at han kunne gøre noget som helst for at forhindre den. Du kan se sekunderne op til den tragiske episode i videoen øverst i artiklen.

Det skriver flere internationale medier, herunder Metro, The Sun og Daily Mail.

Under en tur til Premariacco-stranden nær den norditalienske by Udine i fredags besluttede Patrizia Cormos, Bianca Doros og Cristian Molnar sig for at gå ud til en lille ø i Natisone-floden.

På det tidspunkt skinnede solen, og de kunne komme tørskoede ud til øen. Kort efter var virkeligheden en helt, helt anden.

De foregående dage havde det regnet voldsomt i det bjergrige område, og mens de tre unge venner var ud på øen, forvandlede Natisone-floden sig pludselig til et frådende inferno.

Med tragiske konsekvenser.

23-årige Bianca Doros hendes 25-årige kæreste Cristian Molnar og parrets veninde, 20-årige Patrizia Cormos, blev på ingen tid fanget ude på den lille ø – uden mulighed for at krydse floden, hvor vandmasserne fra regnskyllene både fik vandstanden til at stige hurtigt og skabte en voldsom strøm.

Patrizia Cormos, Cristian Molnar og Bianca Doros blev set holde om hinanden, i det øjeblik, de blev revet væk af vandmasserne. Vis mere Patrizia Cormos, Cristian Molnar og Bianca Doros blev set holde om hinanden, i det øjeblik, de blev revet væk af vandmasserne.

Brandmanden på broen forsøgte at kaste et reb ud til dem før det var for sent.

Det var her, han opfordrede dem til at blive sammen og kramme hinanden. I det håb, at de på den måde kunne stå imod elementernes rasen.

Men uden held.

Brandfolkene kunne blot se til, mens Patrizia Cormos, Bianca Doros og Cristian Molnar blev opslugt af vandmasserne – og forsvandt.

Lørdag blev to lig fundet en kilometer længere nede ad floden. Det var Patrizia Cormos, Bianca Doros.

Redningsholdene leder stadig efter Cristian Molnar, men myndighederne frygter det værste.

Italienske Patrizia Cormos havde netop færdiggjort sine eksamener ved kunstakademiet i Udine, da hun tog med det rumænske kærestepar Bianca Doros og Cristian Molnar på strandturen, der endte i en frygtelig tragedie.

»De tre unge mennesker ankom, da solen skinnede. De kunne ikke have forudset, hvad der var ved at ske,« siger borgmester Michele De Sebata ifølge Metro.

Borgmesteren tilføjer, at Natisone-floden lynhurtigt kan skifte karakter, og at hele tragedien udspillede sig i løbet af ganske få minutter.