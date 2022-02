780 gram heroin, 670 gram kokain og 80 gram hash.

Det var hvad 14 unge nigerianske mænd tidligere på måneden forsøgte at smugle ind i Dubai, skriver Dagbladet.

Men sådan skulle det ikke gå.

Alle mand blev nemlig arresteret – tre af dem i iøjefaldende forklædning.

Billeder fra algerisk politi viser, hvordan de tre mænd havde malet deres hud og iført sig kvindelige klæder. Du kan se dem længere nede i artiklen.

Og det har altså fået flere til at spærre øjnene op.

Alle 14 mand er i alderen 20 til 24 år gamle – og den anslåede gadeværdi for de forsøgt smuglede stoffer lyder på omkring 635.362 danske kroner.

Men om det hele er kommet på bordet, er svært at vide. For under en afledningsmanøvre skulle flere af mændene angiveligt have slugt flere af stofferne.

Derfor blev de efter anholdelsen undersøgt af læger på CHU Mustapha Hospitalet i Algeriet.