»Vi elsker at hade USA. Og samtidig hader vi at elske USA.«

Så enkelt og selvmodsigende kan det danske kulturforhold til Donald Trumps gigantiske land på den anden side af Atlanterhavet beskrives.

Og den danske producer, sanger, rapper og komponist Chief 1 alias Lars Pedersen er ikke bange for at tilstå sit eget ambivalente forhold til landet, der har givet os musikgiganter som Bruce Springsteen og Michael Jackson.

»For mig er USA kulturens vugge, når det drejer sig om musik. Jeg ser en uendelig og smuk kreativitet. Men når man så rykker længere ind i landet fra de byer, jeg elsker - New York og New Orleans - ind i hillbillyland, der hvor Trump sejrer, så ser jeg arrogante, misserable mennesker, der samtidig tror, at de er verdens navle,« siger Lars Pedersen til B.T..

Det var Chief 1 (i front) og gruppen Rockers by Choice, der i 80'erne bragte det nye amerikanske musikfænomen, hip-hop til Danmark. I dag er Chief 1 ikke så imponeret af den amerikanske musikscene. Foto: Bent Midstrup Vis mere Det var Chief 1 (i front) og gruppen Rockers by Choice, der i 80'erne bragte det nye amerikanske musikfænomen, hip-hop til Danmark. I dag er Chief 1 ikke så imponeret af den amerikanske musikscene. Foto: Bent Midstrup

Én af de største amerikanske musikstjerner nogensinde, Michael Jackson. Foto: PATRICK KOVARIK - AFP Vis mere Én af de største amerikanske musikstjerner nogensinde, Michael Jackson. Foto: PATRICK KOVARIK - AFP

Sammen med sin storebror Per var Lars Pedersen i slut-80'erne én af de første til at importere det nye amerikanske fænomen hip-hop til Danmark. De kaldte deres gruppe 'Rockers by Choice'. Og selvom fascinationen så mange år senere stadig er der, så mener Lars Pedersen, at USAs rolle som 'kulturleder' er blegnet.

»I 80'erne og 90'erne kunne vi have en Prince-single, en Bruce Springsteen-single, en Guns N Roses-single og en Whitney Houston-single på én uge. I dag styres en stor del af den amerikanske musikscene af fem små producergrupper i Los Angeles. Og derfor lyder musikken utroligt ens,« siger Lars Pedersen.

I mange år var vores sydlige nabo Tyskland den primære inspirationskilde for dansk popmusik. Tyske slagere blev kopieret og fik dansk tekst. Men så kom croonere som Frank Sinatra og rockstjerner som Elvis Presley ind i billedet.

Danske stjerner som Preben Kaas og Jørgen Ry forsøgte sig i samme stil som Dean Martin og Sinatra, mens Otto Brandenburg fordanskede Elvis Presley.

Tamra Rosanne flyttede til Danmark i 1972. Allerede året efter havde hun fast job i Tivoli som 'countrysangerinde'. Her spiller Rosanes til amerikansk valgfest i Vega, 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Tamra Rosanne flyttede til Danmark i 1972. Allerede året efter havde hun fast job i Tivoli som 'countrysangerinde'. Her spiller Rosanes til amerikansk valgfest i Vega, 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I 1960'erne blev Otto Brandenburg Danmarks rockkonge ved at fordanske bl.a. Elvis Presley og britiske Tommy Steele. Foto: Scanpix Danmark ukendt Vis mere I 1960'erne blev Otto Brandenburg Danmarks rockkonge ved at fordanske bl.a. Elvis Presley og britiske Tommy Steele. Foto: Scanpix Danmark ukendt

»Amerika er storslået og spektakulær og derfor fascinerende. Derfor har landet altid tiltrukket folk udefra. I perioden 1850 til 1920 immigrerede alene over 300.000 danskere således til USA,« fortæller den 67-årige amerikanskfødte sangerinde og komponist Tamra Rosanes, der har boet i Danmark siden 1972 og i år blev dansk statsborger.

Allerede året efter sin ankomst til Danmark oplevede Rosanes danskernes kærlighed til det amerikanske.

Således fik Tamra Rosanes et fast job som 'countrysanger' i Visevershuset i Tivoli af datidens måske største danske musik-impresario og teksforfatter, Thøger Olesen.

»Globaliseringen smelter den vestlige verden sammen. Sociale medier og musiktjenester gør det nemmere at dele vores musik og påvirke hinanden. Danskere har altid været interesseret i amerikansk musik og mode. Halloween er endda nået til Tivoli, og flere og flere amerikanske udtryk sniger sig ind i dansk hverdagsslang,« siger Rosanes, der lige har udgivet albummet 'Divided Heart', der netop handler om det dansk-amerikanske forhold - set i musikhistorisk perspektiv.

Rygterne vil vide, at denne berygtede Baby-Trump ballon (her i Dayton, Ohio) også vil dukke i det Københavnske gadebillede, når den amerikanske præsident lægger vejen forbi 2. og 3. september. Foto: MEGAN JELINGER - AFP Vis mere Rygterne vil vide, at denne berygtede Baby-Trump ballon (her i Dayton, Ohio) også vil dukke i det Københavnske gadebillede, når den amerikanske præsident lægger vejen forbi 2. og 3. september. Foto: MEGAN JELINGER - AFP

Der blev heller ikke lagt fingre imellem i El Paso, Texas, da Trump i sidste uge kom på besøg. Anledningen var endnu et amerikanske massemord, hvor 22 mennesker mistede livet. Foto: MARK RALSTON - AFP Vis mere Der blev heller ikke lagt fingre imellem i El Paso, Texas, da Trump i sidste uge kom på besøg. Anledningen var endnu et amerikanske massemord, hvor 22 mennesker mistede livet. Foto: MARK RALSTON - AFP

Trods visse blandede følelser er kærligheden imellem USA og Danmark således klar. Men hvad gør vi så, når en ikke altid lige populær præsident besøger landet, og vi skal finde en grimasse, der kan passe?

Reagerer vi på personen eller landet, han repræsenterer?

»Det vil være svært ikke at reagere med en demonstration - en lovlig og fredelig protest. Jeg synes, at det er vigtige og kritiske sager, der skal reageres imod: Trumps miljøpolitik, hans racistiske udtalelser og meget af det, som hans regering står for. Samtidig håber jeg, at statsminister Mette Frederiksen og de politikere, han skal møde, kan påvirke hans synspunkter,« siger Tamra Rosanes.

Fra pladsen bag sin miskerpult i studiet i Vanløse er Chief 1 mindre optimistisk, når det drejer sig om Donald Trumps septemberbesøg og reaktionerne på samme.

Lars Pedersen (Chief1) bag pulten i sit musikstudie i Vanløse. Her sammen med Johnny Madsen. Foto: Simon Læssøe Vis mere Lars Pedersen (Chief1) bag pulten i sit musikstudie i Vanløse. Her sammen med Johnny Madsen. Foto: Simon Læssøe

»Vi skal selvfølgelig ikke være arrogante. Men vi skal heller ikke krybe for ham tossen. Ja, undskyld, at jeg bruger det udtryk. Men sådan opfører Trump sig efterhånden. Vi burde være mere kritiske. Men Danmark er et lille land. Vi har slet ikke nosser til den slags. Så vi ender nok bare med at bukke og neje, så USA ved, at de stadig har os i baglommen,« siger Lars Pedersen alias Chief 1 til B.T.