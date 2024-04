Tre tyske statsborgere er blevet anholdt i potentielt meget alvorlig sag.

De er mistænkt for at have spioneret for Kina – og at have delt meget følsomme oplysninger.

Det meddeler det føderale tyske kriminalpoliti mandag ifølge VG.

De anholdte mistænkes for siden senest juni 2022 at have overtrådt eksportreglerne for militærteknologi, oplyser den tyske anklagemyndighed.

Politiet har også ransaget de tre anholdtes hjem og arbejdsplads.

De anholdte skulle være tale om et ægtepar, som havde indgået en samarbejdsaftale med et tysk universitet om vidensdeling, og den person, ægteparret ifølge anklagemyndigheden videregav oplysningerne til.

En person, som angiveligt har tilknytning til den kinesiske spiontjeneste MSS.

I den forbindelse skulle ægteparret have fremskaffet oplysninger om maskindele, der bruges i kraftige skibsmotorer, som for eksempel på krigsskibe.

Ifølge en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed stod de kinesiske myndigheder bag.

Derudover skulle de sigtede have købt en speciel laser og eksporteret den til Kina uden tilladelse. Det vil i så fald være et brud på EUs regler om eksport af militærteknologi.

De tre anholdte vil blive stillet for en dommer mandag eller tirsdag med henblik på varetægtsfængsling.

Hvilke beviser, der er mod de anholdte, og hvordan det tyske politi fattede mistanke til dem, fremgår ikke.