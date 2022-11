Lyt til artiklen

Hvert år afholder mexicanerne 'Dia de los Muertos' – de dødes dag.

Men i år blev fejringen ramt af en uhyggelig sag i slutningen af oktober.

Tre amerikanske turister blev nemlig fundet døde i en Airbnb-lejlighed i Mexico City efter at være taget til den mexicanske hovedstad for at fejre festlighederne.

Vennerne Kandace Florence, Courtez Hall og Jordan Marshall, alle mellem 28 og 33 år gamle, havde forladt New Orleans i USA og booket en lejlighed sammen.

Ifølge CNN opdagede en sikkerhedsvagt i lejlighedskomplekset en lugt af gas i opgangen.

Med hjælp fra myndighederne fik de adgang til lejligheden, hvor de fandt de tre amerikanere døde.

Den lokale anklagemyndighed i byen har påbegyndt en undersøgelse for at finde ud af, hvad der er sket.

»Vi undersøger tre udlændinges dødsfald, muligvis på grund af inhalering af gas i en lejlighed i kvarteret La Rosita, Cuajimalpa de Morelos,« lyder det.

Foreløbige resultater peger på, at det kan have været kuldioxid, der slog de tre turister ihjel.

Airbnb har meldt sig klar til at hjælpe og kalder det en »forfærdelig tragedie«.

»Vores tanker er med familierne og deres elskede i denne sorg. Vores prioritet er lige nu at hjælpe dem, der er påvirket af det, mens myndighederne undersøger, hvad der skete,« skriver Airbnb i en udtalelse.