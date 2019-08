En rejse til det caribiske ferieparadis Turks- og Caicosøerne er endt fatalt for tre turister, der mandag omkom i en drukneulykke.

Der er tale om tre amerikanere - et ægtepar samt en tredje person, der ifølge lokale myndigheder lader til at være blevet overrumplet af hurtigt stigende tidevand.

Ifølge CNN var turisterne ude for at bade, da vandstanden nær Bambarra Beach pludselig steg. To piger - den ene datter til det druknede ægtepar, den anden i familie med det tredje offer - var også i fare for at miste livet.

»Det er et tragisk tab af liv, og selvfølgelig spørger vi os selv, hvad der gik galt,« lyder det i en udtalelse fra politichef Trevor Botting.



Ifølge Fox News er de druknede tre texanere, der var på ferie sammen.

Lokale på ferieøen skal ifølge mediet have fortalt, at det var under en svømmetur fra én strand til en anden, at tidevandet pludselig sendte turisterne til havs.

Under redningsaktionen lykkedes det at bjærge pigerne, mens ligene af de tre andre senere blev fundet i farvandet.

»Vi er kede af det hver gang, hændelser af denne art finder sted,« lyder det fra turistminister Ralph Higgs.«