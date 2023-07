Et igangværende skænderi mellem elskende.

Sådan beskriver Spalding County Sheriff's Office balladen, der gik helt galt.

Tre teenagere er nu blevet sigtet for mord.

De var kørt hen til en fjerde persons hus i byen Griffin i den amerikanske delstat Georgia. Her ville de ifølge politiet smide æg på huset som led i kærlighedsdramaet.

Da politiet ankom lå en person, Johnathan Gilbert, død på vejen.

De tre teenagere på 18, 19 og 19 år var angiveligt i gang med at smide æg på Johnathan Gilberts hus, da han kom ud for at konfrontere dem.

»De mistænkte løb tilbage til deres bil, og da Gilbert nærmede, tog Sydney Maughon, passager på bagsædet, et skydevåben frem og skød ham gentagne gange,« forklarer sherif i Spalding County, Darrell Dix, ifølge NBC News.

De tre mistænkte. Politiet mener, at Sydney Maughon, kvinden med det mørke hår, affyrede pistolen. Foto: Spalding County Sheriff's Office Vis mere De tre mistænkte. Politiet mener, at Sydney Maughon, kvinden med det mørke hår, affyrede pistolen. Foto: Spalding County Sheriff's Office

»De mistænkte kørte derefter væk og efterlod Gilbert død midt på vejen.«

Politiet har ikke andet motiv for mordet, end at der var et »igangværende skænderi mellem elskende«.

Alle tre teenagere er nu blive sigtet for overlagt mord, vold og ulovlig indtrængen.

Og selvom det ifølge politiet var Sydney Maughon, der affyrede pistolen, mener Darrell Dix, at de alle er medskyldige.

»De tog ud for at smide æg på huset, offeret konfronterede dem og mistede sit liv, og de kørte bare væk og efterlod hans lig midt på vejen. De købte den billet sammen, og nu må de køre sammen på billetten,« siger Darrell Dix.

En begravelse er blevet arrangeret for Johnathan Gilbert søndag i Flovilla, Georgia.