Det beløb sig til noget mere end drengestreger, da to 17-årige og en 16-årig dreng blev dømt i Retten i Aalborg onsdag.

De tre drenge er blevet idømt betingede fængselsstraffe for voldsomt hærværk mod en nærpolitistation på Grønlands Torv i Aalborg, skriver TV 2 Nord.

Den 16-årige dreng fik 80 dages betinget fængsel, men har valgt at anke dommen.

De to 17-årige drenge fik tre måneders betinget fængsel og anker ikke dommen.

De omsiggribende skader er vurderet til at løbe op i omegnen af 80.000 kroner.

Drengene har smadret i alt otte ruder på politistationen ved ad to omgange at have kastet med sten.

Udover de tre dømte stod to andre unge mænd også tiltalt i sagen. De er blevet frikendt.

Hærværket fandt sted 10. februar 2021.