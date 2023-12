Politiet leder fortsat efter gerningsmanden, som skød tre personer i den amerikanske delstat Vermont.

En gerningsmand er fortsat på fri fod, efter at tre studerende af palæstinensisk herkomst blev skudt i byen Burlington i den amerikanske delstat Vermont.

Sagens efterforskere arbejder ud fra en teori om, at hændelsen var en hadforbrydelse.

Gerningsmanden flygtede efter skyderiet, der fandt sted på en gade nær Vermont Universitet lørdag aften.

Ifølge politiet er ofrene fortsat indlagt på hospitalet.

- To er i stabil tilstand, mens en har pådraget sig meget mere alvorlige skader, lyder det fra politiet.

Et af ofrene har opholdstilladelse i USA, mens de to andre er amerikanske statsborgere. Alle er 20 år.

På tidspunktet for skyderiet var to af ofrene iklædt en keffiyeh, en skakternet traditionel mellemøstligt beklædning.

Ifølge nonprofitorganisationen Middle East Understanding, som er fortaler for den palæstinensiske sag, talte ofrene desuden arabisk i gerningsøjeblikket.

Politiet har oplyst, at gerningsmanden affyrede fire skud uden at sige et ord.

Skyderiet falder sammen med en stigning i antiislamiske og antisemitiske hændelser i USA siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober og den efterfølgende krig.

- Ingen kan se på denne hændelse og ikke mistænke den for at være en hadforbrydelse, lyder det fra politichefen i Burlington, Jon Murad.

- Jeg har allerede været i kontakt med føderale efterforskere og anklagere i forberedelse af, at det bliver bevist.

Ofrenes familier udgav søndag en udtalelse, hvori de opfordrede myndighederne til at efterforske skyderiet som en hadforbrydelse.

Samme opfordring er kommet fra nonprofitorganisationen American-Arab Anti-Discrimination Committee.

- Den stigning i antiarabiske og antipalæstinensiske synspunkter, vi oplever, er uden fortilfælde, og det her er endnu eksempel på, at den had fører til vold, lyder det.

/ritzau/Reuters