Den amerikanske stjernekok Dominque Crenn, der har tre eftertragtede Michelin-stjerner, har besluttet at skære stort set alt kød væk fra retterne på sine restauranter.

Der vil kun være fisk tilbage på enkelte menukort - resten vil være helt vegetarisk.

Det fortæller Dominque Crenn, der står bag flere succesfulde restauranter i San Francisco, til CNN.

»Kød er kompliceret. Vi er nødt til at tænke på vores økosystem, som vi bor i, og ikke ødelægge det på grund af øjeblikkelig tilfredsstillelse eller krav fra andre,« siger hun.

Selv forklarer hun, at hun hverken er vegetar eller pescetar. I stedet er hun en 'bevidst person', som er klar over, at den måde, vi forbruger kød på den dag i dag, ikke er god.

»Det dræber os. Det dræber vores planet,« forklarer hun.

Indtil videre vil man fortsat kunne finde fisk på menukortene på nogle af hendes restauranter, men det er ikke sikkert, man altid vil kunne det.

I hvert fald forklarer hun, at folk ikke skal blive overraskede, hvis hendes menukort bliver helt vegetariske inden for et par få år.