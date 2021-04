En eftermiddag i juli 2018 foretog 18-årige Angelina et opkald, der ændrede hele hendes liv.

Med tårerne trillende ned ad kinderne, ringede hun til politiet for at fortælle, at hendes far havde angrebet hende og hendes to søstre. Han var som så ofte før beruset, og de handlede i selvforsvar.

Da politiet ankom til boligblokken i Moskva, lå den 57-årige far i sin egen blodpøl. Død. Dræbt af mere end 30 knivstik foretaget af de tre døtre, lød anklagen.

Det er nu snart tre år siden det skæbnesvangre opkald, men sagen er langt fra afsluttet. De tre søstre er tiltalt for at have planlagt drabet på deres far, men nu kan en ny detalje få dem fri. Det skriver det norske Dagbladet.

Det var Angelina Khachaturyan, der ringede til politiet efter faderens død.

Søstrene Khatsjaturjan, der var henholdsvis 17, 18 og 19 år på tidspunktet, har hele tiden påstået, at de handlede i selvforsvar, fordi faren gennem adskillige år havde misbrugt dem seksuelt, været voldelig over for dem og tortureret dem.

Men den fortælling har ikke just mødt opbakning alle steder fra. Faktisk har sagen splittet hele Rusland, hvor man de seneste år har forsøgt at afkriminalisere enkelte former for vold i hjemmet.

På søstrenes side står deres mor og kvindesagsforkæmpere fra hele Rusland, som har afholdt adskillige demonstrationer til fordel for pigerne – på den anden side står faderens familie, der sidste år udtalte til The Guardian, at pigerne er ondsindede og manipulerende. En beskrivelse, der har mødt opbakning i dele af det russiske samfund.

Efter massivt pres fra aktivister og søstrenes advokater kom vendepunktet i slutningen af marts.

Sagen har medført store demonstrationer i Rusland. Aktivisterne er utilfredse med, at pigerne skal dømmes for at have handlet i selvforsvar.

Anklagemyndigheden har besluttet at rejse en kriminalsag mod den afdøde far Mikhail Khatsjaturian, hvor de efterforsker ham for at torturere og misbruge døtrene.

Det betyder, at de tre søstre nu bliver betragtet som anklagere i sagen, og det skal have betydning for deres egen straffesag, mener den ene af døtrenes advokat. Han håber, at anklagemyndigheden på den baggrund vil henlægge sagen mod søstrene.

»Vi mener, at de ikke havde noget andet valg. Hele deres liv var et helvede. De kan ikke sammenlignes med sunde, rolige og afbalancerede mennesker. Pigerne har udviklet alvorlige mentale lidelser, herunder posttraumatisk stress,« har advokaten udtalt.

Sagen mod faren skal nu behandles, før domstolene eventuelt vil føre sagen mod døtrene. De er blevet løsladt, men sigtelsen imod dem er opretholdt.