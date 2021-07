Tre kvinder blev søndag ramt af lynnedslag på fjeldet Melshornet i Hareid kommune mellem Bergen og Trondhjem. To af dem mistede livet.

Den tredje kvinde blev hurtigt kørt på hospitalet, da hun var kommet alvorligt til skade. Hun er nu i stabil tilstand.

»De var på tur til fjeldet, og så har der været noget voldsomt vejr. Lyn og torden er kommet meget hurtigt og overraskende,« siger redningsleder Johann Mannsåker til Dagbladet.

De to afdøde er søstrene 18-årige Benedicte Myrset og 12-årige Victoria Myrset. De er begge fra Oslo. Den tredje, der overlevede, er også fra søskendeflokken.

Episoden fandt sted klokken 17, og de tre kvinder blev hentet med en helikopter. Fjeldet, hvor lynet ramte, er 668 meter over havets overflade.

Dagbladet skriver, at det er sjældent, der sker dødsfald som følger af lynnedslag.

»Dette vejr er ikke normalt vejr for området. Flere tusinde lynnedslag blev registreret søndag,« lyder det fra Bård Fjukstat, der er meteorolog ved Meteorologisk Institut i Norge.

Han fortæller også, at man forud for ulykken havde sendt et varsel ud om farligt vejr.