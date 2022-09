Lyt til artiklen

Tre søstre er søndag afgået ved døden efter en voldelig hændelse, der har udspillet sig i et hus i Dublin.

Det oplyser det irske politi ifølge Sky News.

De tre søskende – heraf en teenager og hendes to yngre søstre – blev kørt med ambulance til hospitalet, men deres liv stod ikke til at redde.

Politiet kalder hændelsen for »voldelig og traumatisk.«

En dreng blev også kørt fra stedet til hospitalet med alvorlige kvæstelser, men de menes ikke at være livstruende.

En mand i begyndelsen af ​​20erne er efterfølgende blevet anholdt på stedet.

Moren til børnene er ikke kommet til skade, men modtager i øjeblikket medicinsk behandling.

Politiet oplyser, at alle involverede menes at kende hinanden, og at betjentene ikke leder efter nogen andre i forbindelse med hændelsen.

Området omkring huset er fortsat afspærret, hvor de nærmere omstændigheder i øjeblikket undersøges, ligesom der arbejdes på at få foretaget obduktionsundersøgelser.