Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Natten til mandag tikkede et grusomt opkald ind hos alarmcentralen i New York.

Her blev en mistanke om, at tre børn kunne være kommet alvorligt til skade, nemlig gjort til virkelighed.

»Et bekymret familiemedlem antydede, at børnenes mor kunne have druknet dem,« lyder det fra talsmanden for New Yorks politi til CBS News.

Politiet hastede straks mod kvindens lejlighed, hvor en mand, der menes at være børnenes far, delte lignende bekymringer.

Foto: SPENCER PLATT Vis mere Foto: SPENCER PLATT

Han fortalte betjentene, at kvinden og børnene højst sandsynligt var på den berømte strandpromenade Coney Island lige i nærheden.

Ifølge AP blev en stor eftersøgning iværksat. Her blev kvinden efter 90 minutter fundet gennemblødt og barfodet, men børnene var ikke hos hende, og eftersøgningen blev optrappet yderligere.

Både helikopter- og dykkermandskab deltog i eftersøgningen, og børnene blev kort efter fundet i vandkanten ved Coney Island, kun tre gader fra kvindens bopæl.

De tre små børn på henholdsvis tre måneder, fire og syv år blev hastet til et nærliggende hospital, men deres liv stod ikke til at redde.

Moderen, en kvinde i 30erne, har indtil videre ikke forklaret sig. Ifølge AP har politiet mistanke om, at hun kan stå bag drukningen.

Ifølge et nærtstående familiemedlem var hun en kærlig mor, men havde haft det dårligt for nylig.

Indtil videre er det ikke afgjort, om moderen skal sigtes. Ifølge politiet er kvinden ikke tidligere anmeldt for at have mishandlet børnene.