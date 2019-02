En bro kollapsede ved en skole og tog livet af mindst tre personer og skadede flere fredag.

En skoledag fik dødelig udgang for mindst tre elever i Sydafrika, der fredag omkom, da en gangbro kollapsede.

De tre elever mistede livet og flere blev kritisk sårede, da broen styrtede sammen ved en skole udenfor Johannesburg.

Det skriver flere nyhedsbureauer som AP og dpa.

Panyaza Lesufi, der er uddannelsesleder i Gauteng-provinsen, opgav dødstallet på Twitter kort tid efter kollapset.

Ulykken fandt sted på skolen Hoerskool Driehoek i byen Vanderbijlpark. Det er umiddelbart ikke muligt at sige, hvad der var årsag til kollapset.

Beredskabet Netcare911 meddeler, at mindst fire personer kan være omkommet, og at mindst fem personer blev kritisk skadet.

Uddannelsesdepartementet i landet har udtryk kondolencer til familierne til de unge mennesker, der er omkommet.

I en udtalelse opfordrer organisationen AfriForum, som arbejder for afrikaneres rettigheder, borgere til at holde sig på afstand fra ulykkesstedet og ikke at blande sig i redningsarbejdet.

/ritzau/