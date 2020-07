Mediet Twitter har været ramt af et hackerangreb. Flere prominente personligheders konti blev misbrugt.

Amerikanske politi har slået til og anholdt en amerikansk teenager, der anklages for at være hjernen bag det store hackerangreb, som det sociale medie Twitter blev ramt af i midten af juli.

Det oplyser den lokale anklagemyndighed i byen Tampa i Florida ifølge nyhedsbureauet dpa.

To andre unge er også anklaget i sagen, oplyser de amerikanske myndigheder. Der er tale om en 19-årig mand fra Storbritannien og en 22-årig mand fra Orlando, Florida.

Hackerangrebet gik ud over flere prominent personligheder som USA's tidligere præsident Barack Obama, Microsoft-stifter Bill Gates og Elon Musk, der står bag Tesla.

Deres profiler blev brugt til at lave et tweet, der skulle lokke brugere til at sende kryptovalutaen bitcoin.

I opslaget stod der, at brugerne, som læste det, havde 30 minutter til at sende 1000 dollar i bitcoin for senere at få det dobbelt retur.

Det menes at have indbragt mere end 100.000 dollar på få timer - omkring 628.300 kroner.

Hackerne gik målrettet efter cirka 130 konti på det sociale medie. Det lykkedes dog ikke at få adgang til alle disse, har Twitter tidligere fortalt.

- Det var ikke nogen ordinær 17-årig, lyder det fra statsanklager Andrew Warren, der betegner den anklagede som "hjernen bag det". På et pressemøde betegner han angrebet som "meget sofistikeret".

Den 17-årige anklages for 30 forskellige forbrydelser, som skal have fundet sted i perioden mellem 3. maj og 16. juli. Hackerangrebet fandt sted 15. juli, hvorefter Twitter lukkede dele af hjemmesiden ned i flere timer.

- Hvis du tror, du kan snyd folk online og slippe godt fra det, vil du blive ramt af en brat opvågning, lyder det fra Andrew Warren.

Det sociale medie fortalte torsdag, at det var over telefonen, at de ansatte blev udsat for hackerangrebet.

/ritzau/