Næsten lige så længe krigen i Ukraine har varet, har en række russiske oligarker fået indefrosset deres konti og ejendomme, mens myndighederne jagter deres luksusyachter.

Men nu har tre russiske oligarker fået nok. Det skriver norske Børsen.

Det drejer sig om den tidligere Chelsea-ejer Roman Abramovich og banklederne Mikhail Fridman og Petr Aven.

De kalder nemlig sanktionerne for »uretfærdige,« og understreger, at de vil have deres luksusliv tilbage.

De har alle ansøgt om at vælte sanktionsregimet mod dem. Det bekræfter en talsmand for EU-Domstolen over for nyhedsbureauet AFP.

Sagerne hører under EU-Domstolen, som består af to dommere. Yderligere detaljer om processen kendes ikke for nuværende.

Det var den 15. marts Roman Abramovich blev sanktioneret af EU. På det tidspunkt var han allerede sanktioneret af Storbritannien, hvorfra han måtte rejse.

Sanktionerne betød også, at oligarken måtte sælge fodboldklubben Chelsea.

Han ejer verdens næststørste yacht, Eclipse, og har skabt sin formue på olie, gas og stål, og med en formue på nu knap 84 milliarder kroner er han ifølge Forbes verdens 142.-rigeste mand.

Den ukrainskfødte russiske milliardær Mikhail Fridman har både russisk og israelsk statsborgerskab og er ifølge Forbes verdens 161.-rigeste mand med en formue vurderet til 84 milliarder kroner.

Petr Aven ledede indtil marts 2022 Alfa-Bank, Ruslands største kommercielle bank. I marts 2022 trak han sig ud af bestyrelsen i Alfa-Bank og LetterOne Group for at hjælpe dem med at undgå sanktioner.