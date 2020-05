Den 22. april lagde den russiske ambulancelæge Alexander Shulepov, sammen med sin kollega Alexander Kosyakin, en video på Youtube.

I videoen fortæller de, at de bliver tvunget til at arbejde, selvom Alexander Shulov er smittet med covid-19. Videoen gik viralt.



Tre dage senere lagde 37-årige Shulepov endnu en video på Youtube, hvor han trak det, han nu kaldte for ‘følelsemæssige’ beskyldninger tilbage.

»Min næse løber, ellers har jeg det godt,« siger han i den nye video, hvor han også siger, at han og kollegaen ikke ‘skulle se patienter og var blevet taget af vagten.’

To ambulancelæger lagde en video på Youtube. Nu er den ene anholdt og den anden faldet ud af et vindue. (Arkivfoto Alexander NEMENOV / AFP) Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere To ambulancelæger lagde en video på Youtube. Nu er den ene anholdt og den anden faldet ud af et vindue. (Arkivfoto Alexander NEMENOV / AFP) Foto: ALEXANDER NEMENOV

Nu har sagen fået et efterspil. For lørdag faldt Alexander Shulov ud af et vindue på det hospital, hvor han var indlagt med covid-19.

Efter et fald fra anden sal, kæmper lægen nu ikke kun mod covid-19, men også med eftervirkningerne af et alvorligt kraniebrud. Politiet i Voronezh, en region 500 kilometer fra Moskva, efterforsker faldet.

Det, der gør sagen ekstra speget, er, at det er tredje gang på kun to uger, at sundhedspersonale under mystiske omstændigheder falder ud af et vindue.

Det skriver det uafhængige medie The Moscow Times.

Lægen Natalya Lebedeva døde efter et fald fra sjette sal, efter at hun - ifølge kolleger - var blevet beskyldt for at være skyld i spredning af covid-19 på sit hospital nær Moskva, skriver Daily Mail.

Lørdag den 25. april faldt den 47-årige læge Yelena Nepomnyashchaya ud fra femte sal på Krasnoyarsk Regional Hospital. I hendes tilfælde har kollegaer efterfølgende fortalt, at lægen kort forinden havde beklaget sig over manglen på værnemidler til læger og sygeplejersker. Det rapporterer The Moscow Times.

Ifølge Johns Hopkins University har Rusland 155.370 bekræftede tilfælde af covid-19, mens 1.451 ruseere indtild nu er døde af sygdommen.

Den 3. april rapporterede Amnesty International om endnu en læge, Anastasia Vasilyeva. Hun havde offentligt beklaget sig over manglen på værnemidler til læger og sygeplejersker, der skal behandle covid-19 patienter.

Ifølge Amnestys rapport blev Vasilyeva anholdt, mens hun og andre kolleger bragte værnemidler til et hospital i Novgorod.

Mens hun var i politiets varetægt, blev hun angiveligt slået, tilbageholdt i seks timer og siden sigtet for ‘manglende overholdelse af reglerne i en nødsituation’, skriver Amnesty.

Tilbage til ambulancelægen Shulov har videoen nu også fået konsekvenser for Shulovs kollega Alexander Kasyakin.

Ifølge The Moscow Times er han blevet anklaget for at sprede ‘fake news’ om coronaen, en forseelse, der kan koste ham op til fem års fængsel.