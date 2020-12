Tre politibetjente er blevet skudt og dræbt i det centrale Frankrig.

En fjerde er såret.

Det oplyser myndighederne ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Det er endnu sparsomt med oplysninger om sagen.

Puy-de-Dôme : trois gendarmes tués par un forcené, le GIGN sur place

Episoden fandt ifølge franske medier sted natten til onsdag i en lille isoleret landsby i nærheden af Saint-Just sydvest for storbyen Lyon.

Det skriver blandt andre avisen Le Parisien.

Umiddelbart virker det dog som om, det er en redningsaktion, der er gået galt.

Det franske medie BFMTV skriver, at betjentene reagerede på en anmeldelse om husspektakler i Puy-de-Dôme i regionen Auvergne.

Det oplyser anklagemyndigheden i byen Clermont-Ferrand onsdag morgen.

Flere franske medier skriver, at en 48-årig mand skød betjentene, mens de var i færd med at redde en kvinde ud af et hus.

Kvinden havde søgt tilflugt på taget af et hus, hvorfra betjentene forsøgte at redde hende ned fra.

Tv-stationen BFMFV skriver, at den 48-årige er kendt af politiet i forbindelse med en faderskabssag.