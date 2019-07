Mindst fem personer er blevet såret under årets San Fermin-festival i den spanske by Pamplona.

Heraf er tre mænd blevet stanget af tyrene i det traditionsrige tyreløb gennem de små gader i den nordspanske by.

Det drejer sig om to amerikanske statsborgere på 23 og 46 år samt en 40-årig spanier, skriver BBC.

José Aldaba, der er talsmand for Røde Kors, siger til nyhedsbureauet AP, at de hårdest sårede søndag blev behandlet på et regionalt hospital. Det drejer sig om to personer, der havde pådraget sig hovedskader.

I alt har Røde Kors behandlet 48 personer, efter løbet der søndag varede 2 minutter og 41 sekunder.

De seks tyre tilbagelagde den cirka 850 meter lange strækning hen til byens tyrefægterarena sammen med nogle tamme stude.

En af tyrene snublede på vej mod slutningen af ruten, hvilket skabte panik og forårsagede, at mindst en person blev stanget, da tyren gik til angreb.

Den ni dage lange festival, hvor tyrene løber om morgenen og deltager i kampe om eftermiddagen, tiltrækker over en million besøgende årligt. Programmet byder også på religiøse processioner, fester og koncerter.

Selve tyreløbene finder sted hver morgen i otte dage. Alle over 18 år kan deltage i løbene, men de fleste deltagere er mænd, der typisk er klædt i hvidt med røde tørklæder.

Siden 1910 er i alt 16 personer omkommet under tyreløbene i Pamplona.

Dyreretsaktivister demonstrerede så sent som fredag mod løbene. De lagde sig foran Pamplonas rådhus klædt i sort undertøj og horn på hovedet for at vise deres modstand mod drab på tyre i tyrefægterarenaen.

»Tyre dør en blodig død i Pamplona,« stod der på skilte, som de havde medbragt.