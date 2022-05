Lyt til artiklen

Ved en dimission på Xavier University er tre personer blevet skudt.

Det skriver flere amerikanske medier, og New Orleans Police Department bekræfter hændelsen på Twitter.

Politiet i New Orleans skriver, at efterforskningen er i gang efter skudepisoden på Xavier University.

'De første oplysninger viser, at tre skudsårsofre er transporteret til det lokale hospital,' skriver politiet på Twitter.

En person, der var tilstede under skyderiet, hørte omkring 20 skud, skriver det lokale medie Nola.

Politiet i New Orleans oplyser, at den mistænkte for skyderiet er anholdt.

B.T. følger sagen.