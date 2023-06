Tre personer er bekræftet døde i forbindelse med en bådtragedie i Det Røde Hav søndag morgen.

De tre personer, som alle er briter, blev i første omgang meldt savnet i forbindelse med en voldsom brand om bord på skibet 'Hurricane'.

Mandag bekræfter det selskab, som stod for dykkerekskursioner fra Hurricane, at de tre personer har mistet livet i tragedien, skriver The Guardian.

»Det er med stor beklagelse, at vi som rejsearrangør med tunge hjerter må acceptere, at tre af vores højt værdsatte dykkergæster, som ikke havde deltaget i dykkerbriefingen, tidligt om morgenen 11. juni omkom i den tragiske hændelse,« siger Pat Adamson, der er talsmand for Scuba Travel, det britiske selskab, som stod for ekspeditionen, ifølge avisen.

Massiv røgudvikling fra brand om bord på 'Hurricane'. Tre personer har mistet livet i ulykken i Det Røde Hav. Foto: Mohamed Al-Saif/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Massiv røgudvikling fra brand om bord på 'Hurricane'. Tre personer har mistet livet i ulykken i Det Røde Hav. Foto: Mohamed Al-Saif/Reuters/Ritzau Scanpix

12 andre dykkere og 14 besætningsmedlemmer om bord på skibet blev reddet om bord på andre skibe efter at have forladt skibet.

De øvrige 12 dykkere havde alle været til en briefing inden en planlagt dykning og kunne derfor evakueres.

De tre personer, som nu er bekræftet døde, havde alle på forhånd besluttet ikke at deltage i morgenens dykning, hvorfor de ikke var til stede, oplyser rejsearrangøren desuden.

De 12 overlevende gæster blev fragtet til landsbyen Marsa Shagra, hvor de blev tilset af læger og afgav forklaring til politiet.

'Hurricane' befandt sig cirka 12 kilometer fra kysten og cirka 30 kilometer fra det populære egyptiske turistmål, kystbyen Marsa Alam.

Kystbyen Marsa Alam. Foto: Skærmbillede fra Google Maps. Vis mere Kystbyen Marsa Alam. Foto: Skærmbillede fra Google Maps.

Branden brød ud på skibet omkring klokken 8.30 lokal tid.

Ifølge de egyptiske kystmyndigheder viser indledende undersøgelser af ulykken, at branden begyndte i skibets motorrum.

'Hurricane' vil nu blive trukket til havn, oplyser Pat Adamson.