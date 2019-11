Endnu et tilfælde af pest er blevet registreret i Kina. Det drejer sig om en 55-årig mand.

Dermed er han altså den tredje, der er blevet syg med den frygtede sygdom, der gennem årene har kostet millioner af menneskeliv.

I forbindelse med, at manden er blevet indlagt og lagt i isolation, er også 28 andre personer blevet isoleret og sat under observation. Det skriver Reuters.

Alle disse har været i tæt kontakt med manden, og det er netop via kontakt med smittede mennesker og dyr, folk bliver syge af pest.

Ifølge Reuters blev den 55-årig mand syg, efter han havde spist en vild kanin.

Selvom manden er den tredje person, der inden for kort tid er blevet smittet med pest, mener myndighederne ikke, at der er forbindelse mellem hans sygdomstilfælde og de to andre.

Dette er på trods af, at alle tre smittede er fra Indre Mongoliet - en selvstændig region i det nordlige Kina. For mens de to andre er smittet med lungepest, er manden smittet med byldepest.

Byldepest er ikke helt så farlig som lungepest. Hvis pesten ikke bliver behandlet, er dødeligheden for byldepest omtrent 50 procent, mens den for lungepest er 100 procent.

Det skriver Sundhed.dk, der også beskriver pest som en af de mest dødelige infektioner, som findes.

Man kan da næppe have undgået at høre om 'Den sorte død' - en pestpandemi, der dræbte en fjerdedel af befolkningen i Europa.

I dag er pesttilfælde dog mere sjældne. Senest udbrød en pestepidemi i 2017, hvor 202 mennesker døde af lungepest. 2.348 blev smittet.

Fra 2010 til 2015 er 584 mennesker døde af pest, mens 3.248 er blevet smittet.