En dybt tragisk sag udspillede sig onsdag aften i Sverige, hvor en tidligere svensk topatlet efter alt at dømme dræbte sine to børn og derefter tog sit eget liv.

Det er efter sigende politiets teori efter, at tre personer onsdag aften blev fundet døde på en adresse i Sala nordvest for Stockholm.

Den svenske avis Expressen skriver, at manden inden drabene fortalte om sine planer på Facebook.

»Politiet har aftenen og natten igennem arbejdet i området for at underrette pårørende og støtte personer, som har haft behov for det på baggrund af hændelsen,« sagde politiet til avisen onsdag aften.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken halv ti onsdag aften, og da betjente kom frem til stedet, fandt de tre døde personer.

Expressen skriver, at en af de afdøde er en tidligere topatlet, som de seneste år har levet en lidt mere tilbagetrukken tilværelse, men som dog stadig var aktiv.

Det lokale politi har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere, men avisen mener altså at vide, at det drejer sig om en far, som har taget sine to børn med sig i døden.

Politiet bekræfter dog på sin hjemmeside, at gerningsmanden formodes at være en af de afdøde.

Søg hjælp, hvis du har selvmordstanker Det er vigtigt, du søger hjælp, hvis du har tanker om selvmord. Det nytter at tale med nogen om, hvordan du har det - også for dig. Selvmord er aldrig den eneste udvej! Du kan prøve at tale med en person i dit netværk, du har tillid til, eller du kan søge gratis og professionel hjælp anonymt. Hos Livslinien kan du få anonym rådgivning. Du kan både ringe, skrive eller chatte. Læs mere her. Kilde: Psykiatrien i Region Nordjylland

Som om sagen ikke var tragisk nok i sig selv, så sendte faderen - den formodede gerningsmand - live på Facebook umiddelbart før selvmordet.

Her skulle han have indrømmet, at han har skudt 'sine drenge', og at han har planlagt over overvejet gerningen gennem længere tid.

Det var beskeden på Facebook, der fik flere borgere til at alarmere politiet.

Går du med svære tanker? Det hjælper at tale med nogen om det. Ring til Livslinien på 70 201 201