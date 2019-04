En pilot og to politibetjente er omkommet, efter et fly slingrede ind i to helikoptere, da det skulle lette.

Søndag er tre personer omkommet, efter at et lille fly slingrede på landingsbanen i Lukla lufthavn nær Mount Everest og ramte to helikoptere, da det skulle lette søndag. Tre personer er tilskadekomne.

Lufthavnen i Lukla regnes som en af de sværeste og farligste lufthavne at lande i og lette fra. Lufthavnen er hyppigt benyttet af personer, der vil til Everest-regionen.

Den ene pilot i flyet, der skulle til Nepals hovedstad, Kathmandu, og en politibetjent døde på stedet ved ulykken.

En anden politibetjent døde senere på et hospital i Kathmandu.

- Flyet slingrede mod helikopterplatformen, da det skulle let, og stødte sammen med to helikoptere. De tilskadekomne er sendt til Kathmandu for at blive behandlet.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der forårsagede ulykken, siger Ema Nath Adhikari, talsperson for lufthavnen.

Lufthavnen i Lukla er brugt af tusindvis af vandrere og bjergbestigere hvert år, som har kurs mod Everest-regionen.

Lufthavnen er især travl i april, når forårssæsonen for bjergbestigning begynder.

Nepals flyindustri har været i stor fremgang de seneste år, hvor turister bliver fløjet til fjerne hjørner af landet, hvor der er begrænset adgang via veje.

Men flysikkerheden er dårlig i landet, hvilket skyldes manglende træning af personale og manglende vedligeholdelse af flyene. EU har forbudt alle flyselskaber fra Nepal på grund af sikkerheden.

/ritzau/AFP