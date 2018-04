Et angreb i Sverige har været under planlægning i periode, men der er ingen tegn på, at det skulle ske snart.

Stockholm. Tre personer er anholdt på en mistanke om at de var i gang med at forberede en terrorhandling i Sverige.

Det meddeler anklagemyndigheden i Sverige i en pressemeddelelse. Flere andre er hentet til afhøring af politiet.

Sikkerhedspolitiet har mandag morgen med støtte fra politiet slået til mod flere adresser i landet. Det gælder det nordlige Sverige og området omkring Stockholm.

Politiet har fulgt de mistænkte i en periode. Det er sket på baggrund af Sikkerhedspolitiets underretninger "inden for rammen af arbejdet med kontraterrorisme".

De mistænkte har ifølge politiet været i gang med at forberede en terrorhandling, men der er ingen tegn på, at et attentat var planlagt de nærmeste dage, skriver anklagemyndigheden.

/ritzau/