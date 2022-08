Lyt til artiklen

Torsdag aften var der et voldsomt uvejr i Washington D.C.

Med regn, lyn og torden opfordrede man folk til at blive indendøre. Men et ældre ægtepar i 70'erne døde af deres kvæstelser, efter de blev ramt af et lynnedslag, der slog ned ved Det Hvide Hus.

Det skrivere flere amerikanske medier herunder CNN.

Yderligere kom to personer alvorligt til skade som følge af lynnedslaget. Det skriver Fox News. Den ene af personerner er fredag aften død af sine kvæstelser, det skriver CNN. Der er tale om en 29-årig mand.

De fire personer havde søgt ly for stormen under et træ.

Parret var på besøg fra delstaten Wisconsin.

Ifølge Fox News var det ansatte i parkpolitiet og Secret Service, der overværede lynnedslaget, der slog ned ved siden af Det Hvide Hus.

De ansatte forklarede, at de kort tid efter kontaktede politi, ambulance og beredskab.

Herefter begyndte de på førstehjælp på de fire personer, der blev ramt af lynet.

»Vi er kede af det tragiske tab af menneskeliv efter lynnedslaget i Lafayette Park. Vores hjerter er med de familier, der mistede deres kære, og vi beder for dem, der stadig kæmper for deres liv,« sagde pressesekretær i Det Hvide Hus, Karine Jean-Pierre, i en erklæring fredag.