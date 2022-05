Hele tre turister blev fredag 6. maj fundet døde i to forskellige strandvillaer på et luksushotel på Bahamas.

68-årige Michael Phillips og hans kone Robbie Phillips på 65 år, der begge var fra Tennessee, blev fundet døde på henholdsvis badeværelset og soveværelset i luksusvillaen.

På et andet værelse fandt man 64-årige Vincent Paul Chiarella fra Florida død på gulvet. Hans kone, 65-årige Donnis Chiarella, lå ved siden af ham, men var ikke død. Hun blev hastet på hospitalet.

Mandag kom det frem, at alle tre muligvis døde af kulilteforgiftning. Det skriver flere lokale medier. Blandt andet The Nassau Guardian og The Tribune. Medierne skriver også, at obduktionsrapporten ikke er offentliggjort endnu.

Austin Chiarella er søn af afdøde Paul Chiarella og Donnis Chiarella, der overlevede. Han fortæller om sin mors oplevelse til ABC News, da hun lå på gulvet sammen med sin døde mand.

»Min far lå på gulvet, og hun kunne ikke bevæge sig. Hendes ben og arme var hævede, så hun skreg for at få nogen til at komme ind og hjælpe,« siger han.

Alle fire feriegæster havde været forbi lægen sent om aftenen, før tre af dem næste morgen blev fundet døde. Alle fire oplevede kvalme og kastede op.

Det var hotellets ansatte, der fandt dem.