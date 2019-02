Parlamentsmedlemmer vil tilslutte sig en ny gruppe af uafhængige medlemmer i parlamentet, skriver BBC.

Tre medlemmer af Det Konservative Parti i det britiske parlament forlader partiet, som Theresa May er leder for, skriver flere britiske medier

De tre vil tilslutte sig den nyopståede gruppe af uafhængige i det britiske parlament, der består af tidligere Labour-medlemmer, der forleden trak sig fra deres parti i protest. Det skriver blandt andet BBC.

Der er tale om medlemmerne Sarah Wollaston, Heidi Allen og Anna Soubry fra det konservative parti, der nu trækker sig, skriver BBC.

Ifølge det britiske medie er det særligt utilfredshed med partiets håndtering af brexit, som de anser for at være for hård.

Den uafhængige gruppe i parlamentet er nu oppe på 11 medlemmer. Et ottende medlem af Labour-partiet meddelte onsdag morgen, at hun forlod Labour.

Syv Labour-medlemmer var de første til at melde sig ud af partiet mandag og stifte den uafhængige gruppe.

Det er det største antal, der i nyere tid har forladt partiet på én gang. Senest et stort antal medlemmer forlod Labour, var i 1981.

Her førte det til, at adskillige parlamentsmedlemmer fulgte trop og forlod Labour i den efterfølgende periode.

/ritzau/