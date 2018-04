21 palæstinensere er blevet dræbt og mere end 1400 såret, siden urolighederne startede i sidste uge.

Jerusalem. Nye sammenstød er brudt ud mellem palæstinensiske demonstranter og israelske soldater langs grænsen mellem Gazastriben og Israel.

Mindst tre palæstinensere er såret.

Et israelsk luftangreb kostede torsdag en palæstinenser livet. Samme dag døde en anden palæstinenser, der blev såret under sidste uges uroligheder.

Det bringer det samlede dødstal op på 21.

Demonstranter har sat ild til bildæk og er begyndt at kaste sten over grænsemuren for at ramme israelske soldater på den anden side.

Som modsvar har soldaterne skudt med skarpt, oplyser journalister på stedet.

Israel har gjort det klart, at taktikken med at skyde mod demonstranter, der nærmer sig grænsen, er uændret.

Israelske myndigheder hævder, at den palæstinensiske gruppe Hamas, der optræder på USA's terrorliste, forsøger at angribe israelerne under påskud af at afholde demonstrationer.

Sidste fredag fandt den første af en række varslede demonstrationer sted.

Mindst 17 palæstinensere - heriblandt børn - blev dræbt og over 1400 såret. Det oplyser sundhedsministeriet i Gaza ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med demonstrationerne kræver palæstinenserne, at folk, som blev fordrevet fra deres hjem ved Israels oprettelse i 1948, skal kunne vende tilbage.

De israelske myndigheder har været forberedt på protesterne, som er planlagt til at vare indtil 14. maj. Den dato forventer USA at åbne en ny ambassade i Jerusalem. Dagen markerer også 70-året for oprettelsen af staten Israel.

En række lande samt FN har rettet en skarp kritik af de israelske soldaternes handlinger og kræver dem nu undersøgt.

- Israel er nødt til at opretholde sine forpligtelser i henhold til internationale menneskerettigheder og humanitær lov. Dødbringende magt må kun anvendes som sidste udvej, sagde FN-chef for politiske anliggender Tayé-Brook Zerihoun under et møde i Sikkerhedsrådet sidste fredag.

- Ethvert dødsfald vil blive grundigt undersøgt af myndighederne, sagde han ifølge nyhedsbureauer.