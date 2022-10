Lyt til artiklen

»Jin, Jiyan, Azadî,« betyder »Kvinder, Liv, Frihed« på kurdisk.

Og det er netop de ord, kvinderne og pigerne i Iran råber i kor lige nu, mens de brænder deres tørklæder, klipper deres hår og risikerer deres liv.

De er villige til at dø for deres kamp. Og flere er det allerede.

De kæmper for helt basale menneskerettigheder. En kamp, der blev udløst, efter Masha Amini blev anholdt for ikke at bære sit tørklæde korrekt og efterfølgende døde i politiets varetægt.

Men selvom tørklædet er blevet symbolsk i kvindernes kamp, er det ikke kun retten til at fravælge at bære det, som kampen handler om.

Kvinder er undermennesker i Iran og har ikke basale menneskerettigheder på lige fod med mænd. En kvindelig journalist, der bor i Irans hovedstad, har i Independent lavet en liste med punkter, der viser, hvordan kvinder er stillet i Iran.

En kvindes vidneudsagn i retten regnes for halvdelen af ​​en mands. Hvis et vidne er nødvendigt for at bevise en forbrydelse, skal to kvinder vidne, så de har vidnet lige så meget som én mand.

Kvinder har ikke ret til at komme ind på stadioner for at se sport.

Kvinder har ikke ret til at danse og synge.

Kvinder har ikke ret til abort. Straffen for abort er den samme som man får for at dræbe et levende menneske.

En kvinde kan ikke være dommer.

En kvinde kan ikke skilles fra sin mand – denne ret har kun manden. Han kan skilles fra sin kone, når han vil.

En kvinde har ikke ret til forældremyndighed over et barn efter skilsmisse. Barnet tilhører faren.

En kvinde er tvunget til at bære en fuld hijab under sportskonkurrencer. Mange kvindelige atleter er blevet fyret fra landsholdet, og nogle af dem spiller for andre landes landshold.

Mænd har ret til at dræbe deres døtre og søstre, og fordi fædre og ægtefæller ifølge den islamiske straffelov betragtes som værger, vil de ikke blive straffet for at gøre det.

Og for nylig blev et forslag stillet om, at det skal være forbudt for kvinder at spise is i offentlige rum. Det er endnu ikke indført.

Protesterne i Iran har stået på i over fem uger.

Det er uklart, hvor mange mennesker der er døde i protesterne, da Irans regering har streng kontrol med information omkring netop det. Men Irans Human Rights Activists News Agency anslår, at 222 mennesker er blevet dræbt af myndighederne.